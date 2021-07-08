Авторы закона о винах объяснили понятие «российское шампанское»

Поправки не мешают поставкам продукции Moet Hennessy, подчеркнули депутатыНовые поправки к закону об алкоголе не должны мешать зарубежным компаниям поставлять свою продукцию в РФ, и не могут отменить название «шампанское», заявили авторы документа.