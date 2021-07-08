Daily Storm

358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр мозговой
    Зашибись.... надо попасть в тюрьму, чтобы участвовать в выборах в эту думу... дебилизм какой то....ЦИК подтвердил пр...
  • Андрей Баканин
    Россиянин какой национальности? Или опять "у террора национальности нет"?ФСБ задержала тер...
  • Андрей Баканин
    Россиянин какой национальности? Или опять "у террора национальности нет"?ФСБ задержала тер...

Авторы закона о винах объяснили понятие «российское шампанское»

Авторы закона о винах объяснили понятие «российское шампанское»

Поправки не мешают поставкам продукции Moet Hennessy, подчеркнули депутатыНовые поправки к закону об алкоголе не должны мешать зарубежным компаниям поставлять свою продукцию в РФ, и не могут отменить название «шампанское», заявили авторы документа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх