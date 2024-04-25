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Джош Харт: «Хотел, чтобы «Филадельфия» выбрала меня на драфте»

Форвард «Никс» признался об этом в интервью The New York Post. «Да, я хотел попасть в «Филадельфию». Они выбирали под 25-м номером и взяли игрока на будущее, какого-то европейца, имя которого я не смогу произнести.

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