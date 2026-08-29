Китайские электромобили будут заряжаться сами: Hongqi готовит систему, которая будет добавлять машине до 10 бесплатных кВт·ч энергии в сутки

В рамках города на этой энергии можно будет проехать несколько десятков километров Китайский бренд Hongqi представил прототип солнечной крыши нового поколения для электромобилей.
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