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Мадуро заявил о возможности создания блока союзников Латинской Америки, Китая и России

Мадуро заявил о возможности создания блока союзников Латинской Америки, Китая и России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Национальной ассамблее (парламенте) предложил создать в Латиноамериканском регионе политического блока союзников России и Китая, – сообщает в пятницу, 13 января, издание «Антагониста».

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