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Авторадио

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Концерт на ВЭФ объединит артистов России и Китая

2 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума пройдет концерт «Душа России. Язык, который понимают все».

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