Подготовка Олимпиады в Париже

Город Париж готовится к Летним Олимпийским играм 2024 года. Церемония открытия состоится в пятницу, а мероприятия продлятся до 11 августа, после чего пройдут Паралимпийские игры с 28 августа по 8 сентября.
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