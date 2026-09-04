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Губернатор Шуваев: пять человек погибли под авиаударом ВСУ в Шебекино

Губернатор Шуваев: пять человек погибли под авиаударом ВСУ в Шебекино

Ночь с 3 на 4 сентября 2026 года выдалась одной из самых напряженных для российских регионов — силы ПВО сбили 490 беспилотников над 19 регионами страны.

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