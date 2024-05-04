Благодатный огонь сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, только что, в 14:13 по Московскому времени, свершилось одно из самых главных чудес этого мира – схождение Благодатного огня Благодатный огонь сходит в Храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу, накануне праздника Пасхи.