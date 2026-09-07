Игра «Зарница 2.0» за три сезона стала проектом, не имеющим аналогов в мире. Сегодня она объединяет не просто активную и талантливую молодежь, а тех, кто ассоциирует себя с Россией, историческим прошлым страны и связывает с РФ свое будущее.