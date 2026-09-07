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Газета.ру

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В Волгограде наградили победителей военно-патриотической игры "Зарница 2.0"

В Волгограде наградили победителей военно-патриотической игры "Зарница 2.0"

Игра «Зарница 2.0» за три сезона стала проектом, не имеющим аналогов в мире. Сегодня она объединяет не просто активную и талантливую молодежь, а тех, кто ассоциирует себя с Россией, историческим прошлым страны и связывает с РФ свое будущее.

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