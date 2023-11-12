Мнение: "Война в Украине практически закончилась"

Война в Украине, практически, закончилась, все сосредоточены на Израиле и ХАМАСе, написал с своем микроблоге в Х американский полковник в отставке, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.
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