Массовый мор рыбы произошел в одной из рек в Сибири

Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU Массовый мор рыбы произошел в одной из сибирских рек. Как рассказал РЕН ТВ местный рыбак по имени Владимир, в нем могут быть виноваты выбросы вредных веществ с местной ГРЭС.
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