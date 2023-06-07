Зрители узнали дату начала пятого сезона шоу «Маска»

Пятый сезон популярного шоу «Маска» стартует в феврале следующего года. Эту информацию озвучил генеральный продюсер телеканала НТВ Тиму Вайнштейн во время презентации следующей части программы.
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