Польский экс-судья Шмидт заявил, что ему угрожали незадолго до побега

Скриншот видео Польский экс-судья Томаш Шмидт, который на днях попросил политическое убежище в Белоруссии, резко опроверг заявления Варшавы о том, что он якобы сотрудничал с белорусскими спецслужбами еще до отъезда.
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