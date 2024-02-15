В США объяснили, что станет с Украиной после потери выхода к Черному морю

ВАШИНГТОН, 15 февраля, ФедералПресс. Россия будет диктовать условия мирного соглашения по Украине, когда Киев потеряет выход к Черному морю, заявил бывший помощник главы Минобороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман в эфире YouTube-канала Duran.