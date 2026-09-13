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Царьград

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"Люблю матушку Россию": боец из США хочет получить гражданство и принять православие

"Люблю матушку Россию": боец из США хочет получить гражданство и принять православие

Такое заявление Луис Пенья сделал после турнира в Челябинске. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Луис Пенья выразил желание сменить гражданство на российское и принять православие.

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