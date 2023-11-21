Врач рассказала об опасности некачественных снеков и консервов

Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова 22 ноября объяснила «Известиям», могут ли быть опасны некачественные, фальсифицированные и просроченные консервы, соусы и снеки и есть ли необходимость в маркировке такой продукции.
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