CFTC США: Решение суда отклонить запрет Kalshi принимать ставки на выборах было «ошибкой»

CFTC оспаривает решение суда о легализации децентрализованных рынков прогнозов. Регулятор в частности считает, что компания Kalshi ошибочно получила разрешение на торговлю крипто-контрактами, связанными со ставками на результаты выборов США.
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