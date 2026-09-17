Дама месяц водила за нос, а потом пригласила к себе, пообещав вечер наедине. Но её понимание "вдвоем" оказалось для меня неадекватным

Я давно усвоил одно простое правило. Если женщина месяц водит тебя за нос и кормит завтраками, надо сразу удалять номер.
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