ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дама месяц водила за нос, а потом пригласила к себе, пообещав вечер наедине. Но её понимание "вдвоем" оказалось для меня неадекватным

Дама месяц водила за нос, а потом пригласила к себе, пообещав вечер наедине. Но её понимание "вдвоем" оказалось для меня неадекватным

  Я давно усвоил одно простое правило. Если женщина месяц водит тебя за нос и кормит завтраками, надо сразу удалять номер.

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