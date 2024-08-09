Композитор God of War написал рок-балладу о тролле для сериала “Властелин колец: Кольца власти”Композитор God of War написал рок-балладу о тролле для второго сезона сериала “Властелин колец: Кольца власти” от Amazon источник#Композитор.
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