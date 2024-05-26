Как немцы попытались схватить нашу девушку с упавшего бомбардировщика и пожалели об этом 19 апреля 1945 года советский бомбардировщик А-20 «Бостон» 452-го бомбардировочного авиационного полка шел боевым курсом на вражескую железнодорожную станцию в городе Брно для бомбометания.