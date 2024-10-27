Санду заявила, что Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям под давлением

Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям из-за угрозы ограничений со стороны стран Запада, заявила президент республики Майя Санду во время политических дебатов с бывшим генпрокурором, кандидатом Александром Стояногло.
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