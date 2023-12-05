РИА Новости: ВС РФ заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово

Заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным "Купол" заявил РИА Новости, что Вооруженные силы (ВС) России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово.