РИА Новости: ВС РФ заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово

Заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным "Купол" заявил РИА Новости, что Вооруженные силы (ВС) России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово.
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