WSJ: глава политбюро ХАМАС считает переговоры по Газе блефом

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхъя Синвар считает очередной раунд переговоров по достижению прекращения огня в секторе Газа «блефом», который Израиль использует для проведения военной кампании.
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