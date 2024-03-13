Путин уличил Запад в бессилии перед единством народа России

ТАСС/Антон Новодережкин Страны Запада после начала спецоперации по защите Донбасса хотели покончить с Россией, однако столкнулись с бессилием перед единством российского народа и устойчивостью финансово-экономической системы, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.