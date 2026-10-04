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Царьград

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В ДТП на трассе Р-254 погиб водитель УАЗа в Новосибирской области

В ДТП на трассе Р-254 погиб водитель УАЗа в Новосибирской области

На нерегулируемом перекрёстке в Татарском районе Новосибирской области водитель УАЗа не уступил дорогу грузовику «Ситрак», следовавшему по главной дороге, и погиб на месте от полученных травм.

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