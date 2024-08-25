Сначала Курск, потом Приднестровье?

Минобороны перебросило в Курскую область дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения В российскую группировку, которая проводит операцию по уничтожению формирований ВСУ, по запросу оперштаба Курской области осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом информирует Министерство обороны РФ. Подчеркивается, что всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета военного ведомства по обеспечению безопасности приграничных территорий от оперативных штабов при губернаторах Курской, Белгородской и Брянской областей поступило 45 вопросов. Все они связаны с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы – подчеркивают в Минобороны РФ. Там добавляют, что все запросы обрабатываются в суточный срок, а при невозможности их решения следует немедленный доклад министру обороны РФ Андрею Белоусову. Напомним, группировка националистов, численностью не менее десяти тысяч человек осуществила вторжение на территорию Курской области РФ 6 августа этого года. Боевики киевского режима смогли взять под свой контроль несколько десятков населенных пунктов, но их дальнейшее продвижение было остановлено подошедшими силами армии РФ. Сейчас ВС РФ проводят операцию по уничтожению националистов в приграничных регионах страны. Параллельно наносятся удары по логистическим коммуникациям боевиков киевского режима в Сумской области. Накануне был нанесен массированный авиаудар по железнодорожному узлу «Станция Хутор Михайловский». Здесь были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами и склады боеприпасов. По сообщениям местных жителей, на объекты националистов были сброшены восемь авиабомб.

Юрий Ильинов

«Прорывов не допущено»: Минобороны отчиталось по ситуации на Курском направлении Подразделения группировки «Север», а также введенные на территорию Курской области части резерва продолжают отражать вторжение украинских войск в российский регион. В течение суток отражены несколько попыток прорыва вглубь территории, противник отступил, понеся потери. Об этом говорится в новой сводке Минобороны по курскому направлению. Судя по публикации, на курском направлении без значительных изменений уже который день, российские войска сформировали линию обороны, противник предпринимает попытки ее прорвать, но уже не так активно, как в первые дни. Да и потери у него возросли. Тем не менее на некоторых участках противник все еще давит. В частности, в районе Комаровки на Коренево, Черкасское Поречное и Малая Локня. Как утверждается, все атаки отбиты, в том числе и у Малой Локни, где проходила информация, что наши оставили территорию колонии, где держали оборону две недели. Военные в этом отношении подробности не дают, у них Малая Локня числится за нами, хотя украинские паблики заявляют, что уже за ВСУ. Также продолжаются зачистки российской территории от проникших туда мобильных групп ВСУ. Их осталось не так уж и много, но это затрудняет поиски, так как приходится прочесывать лесные массивы. Российские артиллерия и авиация продолжают выносить резервы противника как на территории Курской области, так и Сумской. Удары наносятся по скоплениям живой силы и техники днем и ночью. Потери у ВСУ на данном направлении большие, очень много так называемых «пропавших без вести», особенно в 80-й и 82-й штурмовых бригадах. Про попавших в плен стараются не говорить, а кадры с пленными называют постановочной «кремлевской пропагандой». За последние сутки противник потерял около 300 человек личного состава и 14 единиц техники. Общие потери уже подбираются к 6 тысячам убитых, раненых и т. д. Как отмечают наши ресурсы, с техникой у штурмующих подразделений ВСУ стало похуже, уже начали «пешие» атаки. Но зато прибавилось артиллерии.