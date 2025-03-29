Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на Курилах

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Тихом океане в ночь на воскресенье 30 марта. Его эпицентр находился недалеко от поселка Южно-Курильск, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
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