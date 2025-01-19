Невролог Демьяновская: окунуться в прорубь следует не более чем на 10—15 секунд

Купание в ледяной воде считается относительно безопасным для тех, у кого нет заболеваний сердечно-сосудистой или нервной системы, а также хорошо работает терморегуляция и нет избыточных рефлекторных реакций, рассказала в беседе с RT эксперт лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская.
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