Reuters: НПЗ "Кардон" в Венесуэле приостановил работу из-за возгорания

Венесуэльский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в северо-западном штате Фалькон, приостановил работу из-за возгорания.
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