Нежная и вкусная: готовим ягодную запеканку

Мало кто откажется от кусочка пышной и нежной творожной запеканки, а если добавить туда сезонные ягоды, устоять просто невозможно.
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