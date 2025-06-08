На затопленной территории Тарко-Сале работают окружные чиновники

Заместитель губернатора Ямала Андрей Гаранин и директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник на выходных работают в Тарко-Сале, где с начала недели топит частные дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии