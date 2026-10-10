Акция протеста прошла в Польше после убийства украинцем священника на мессе

Piotr Polak/EPA/TASS В польском городе Ярославе проходит уличная акция протеста, организаторами которой выступили правые объединения, включая "Всепольскую молодежь" и "Национальное движение".
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