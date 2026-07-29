Духовка под варочной панелью: 5 причин забыть о модных пеналах

Момент, когда я усомнилась в «идеальной» планировке Недавно, перебирая комментарии под своими публикациями, я наткнулась на сообщение, которое буквально выбило меня из потока привычных дизайнерских убеждений.
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