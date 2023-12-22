Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев исполнит новогодние мечты двух школьников

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнит мечту 10-летнего Кости из Иркутска о коньках и четвероклассника Артема из Кировска Луганской Народной Республики о телескопе, сообщает областное правительство.