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Инспектор требует снять тонировку прямо на дороге: обязан ли водитель сдирать пленку на месте

Инспектор требует снять тонировку прямо на дороге: обязан ли водитель сдирать пленку на месте

Инспекторы ГИБДД часто не только выписывают штраф за тонировку, но и требуют снять пленку на месте. Обязан ли подчиняться водитель, рассказывает автор дзен-канала «Юрист объясняет | Евгений Фурин».

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