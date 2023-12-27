Бывший главный дизайнер iPhone подключится к созданию ИИ-гаджета Сэма Альтмана и Джони Айва

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и легендарный дизайнер Джони Айв (Jony Ive) привлекли одного из ветеранов Apple к работе над новым проектом устройства с поддержкой передовых функций искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.
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