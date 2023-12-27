Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

Бывший главный дизайнер iPhone подключится к созданию ИИ-гаджета Сэма Альтмана и Джони Айва

Бывший главный дизайнер iPhone подключится к созданию ИИ-гаджета Сэма Альтмана и Джони Айва

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и легендарный дизайнер Джони Айв (Jony Ive) привлекли одного из ветеранов Apple к работе над новым проектом устройства с поддержкой передовых функций искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх