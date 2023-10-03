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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Карта москвича стала доступнее для слабовидящих и незрячих жителей Хорошево-Мневников

Карта москвича стала доступнее для незрячих и слабовидящих жителей Хорошево-Мневников.  «Теперь на пластиковую карту рельефно-точечным шрифтом Брайля нанесена не только надпись «СКМ» («социальная карта москвича»), но и другие важные сведения: серия и номер карты, срок ее действия, а также номер телефона горячей линии», –рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.

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