Карта москвича стала доступнее для слабовидящих и незрячих жителей Хорошево-Мневников

Карта москвича стала доступнее для незрячих и слабовидящих жителей Хорошево-Мневников. «Теперь на пластиковую карту рельефно-точечным шрифтом Брайля нанесена не только надпись «СКМ» («социальная карта москвича»), но и другие важные сведения: серия и номер карты, срок ее действия, а также номер телефона горячей линии», –рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.