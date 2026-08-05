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Сегодня - день рождения художника Ильи Репина

Сегодня - день рождения художника Ильи Репина

Илья Репин - один из величайших художников XIX века. Его творчество стало отражением русской жизни. Репин не боялся экспериментировать и смело брал на себя ответственность за новаторские идеи, предвосхищая художественные тенденции XX века.

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