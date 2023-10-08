Красноярский тревел-блогер рассказала о содержимом туристического рюкзака

Популярный ютубер Евгения Непоходница популяризирует пеший и велотуризм в Красноярском крае. Девушка уверяет, что в окрестностях Красноярска есть множество мест, в которые можно совершить короткую, но насыщенную эмоциями вылазку.
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