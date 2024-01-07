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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль не сыграет на Australian Open

На этой неделе в Брисбене он вернулся в тур, но в четвертьфинале испытывал проблемы с бедром. «Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, меня уже беспокоила.

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