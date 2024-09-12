Наш ответ на агрессию НАТО и Киева. Слово взял Лавров - Прямая трансляция

Л

Людмила

Слова, слова...когда же мы наконец скажем, как отрежем, что бы они поняли что наша власть не шутит, а то 8 лет перед мордой морковкой махали и ждали, а чего ждали !!!???? Хохлы вооружались и рыли оборонительные укрепления.