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Царьград

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Наш ответ на агрессию НАТО и Киева. Слово взял Лавров - Прямая трансляция

Наш ответ на агрессию НАТО и Киева. Слово взял Лавров - Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров после эскалации конфликта на Украине со стороны НАТО и Киева взял слово.

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Комментарии
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Л
Людмила
Слова, слова...когда же мы наконец скажем, как отрежем, что бы они поняли что наша власть не шутит, а то 8 лет перед мордой морковкой махали и ждали, а чего ждали !!!???? Хохлы вооружались и рыли оборонительные укрепления.
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