Дизельная сделка России и США была инициирована Белым домом якобы исключительно для того, чтобы начать процесс ослабления антироссийских санкций, о чём и будет идти речь на саммите АТЭС, куда должен прибыть Дональд Трамп.
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