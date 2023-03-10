Пушков: США построили "непреодолимую стену разногласий" с КНР

Известия/Алексей Майшев Письмо американского сенатора Джоша Хоули лидеру КНР Си Цзиньпину, в котором он требует от китайского лидера признать ответственность за пандемию коронавируса, - еще один фактор, негативно влияющий на отношения США и Китая.