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Пушков: США построили "непреодолимую стену разногласий" с КНР

Пушков: США построили "непреодолимую стену разногласий" с КНР

Известия/Алексей Майшев Письмо американского сенатора Джоша Хоули лидеру КНР Си Цзиньпину, в котором он требует от китайского лидера признать ответственность за пандемию коронавируса, - еще один фактор, негативно влияющий на отношения США и Китая.

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