Автоэксперт Моржаретто: электромобили не приспособлены для русской зимы

Несмотря на преимущества для экологии, в России электромобили не заменят классические машины, так как не приспособлены к условиям русской зимы, заявил заместитель главного редактора журнала "За рулем", автоэксперт Игорь Моржаретто.
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