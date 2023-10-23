Приставы достали загулявшую уралочку из-под дивана, чтобы доставить в суд

Жительница Чебаркуля пыталась спрятаться от приставов под диваном. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, в Чебаркуле местную жительницу отправили на исправительные работы за неуплату алиментов.