Приставы достали загулявшую уралочку из-под дивана, чтобы доставить в суд

Жительница Чебаркуля пыталась спрятаться от приставов под диваном. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, в Чебаркуле местную жительницу отправили на исправительные работы за неуплату алиментов.
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