Россиянам со стажем от 37 лет "кидают" новые 7 600 рублей на карту с 27 октября

Россиянам сообщили о зачислении важной выплаты от государства. Гражданам со стажем от 37 лет уже с 27 октября поступать начнут денежные средства в 7 600 рублей на счет при соблюдении всех важных условий, отмечают специалисты Социального Фонда России.