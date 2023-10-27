Россиянам со стажем от 37 лет "кидают" новые 7 600 рублей на карту с 27 октября

Россиянам сообщили о зачислении важной выплаты от государства. Гражданам со стажем от 37 лет уже с 27 октября поступать начнут денежные средства в 7 600 рублей на счет при соблюдении всех важных условий, отмечают специалисты Социального Фонда России.
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