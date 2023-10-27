Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Нечего чинушам индексировать,они и так не хило получают.Россиянам объявил...
  • А Кудасов
    Придумали развлечение-обогащение без доброго и искренне хорошего.Жительницу Дальне...
  • Дмитрий Шершов
    надо вспоминать!Строго, но справе...

Россиянам со стажем от 37 лет "кидают" новые 7 600 рублей на карту с 27 октября

Россиянам со стажем от 37 лет "кидают" новые 7 600 рублей на карту с 27 октября

Россиянам сообщили о зачислении важной выплаты от государства. Гражданам со стажем от 37 лет уже с 27 октября поступать начнут денежные средства в 7 600 рублей на счет при соблюдении всех важных условий, отмечают специалисты Социального Фонда России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vasilii_titov_60 титов
Как понять,кидают деньги то там,то там?Кидают? Кидают кость собаке,или пенсионеров уже с собаками уравняли?
Ответить
1 н.

Картина дня

наверх