В Смоленской области начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

«Смоленскавтодор» приступил к работам на дороге «Беларусь» Москва – граница Республики Беларусь»-Петрецово-Саматы В Гагаринском районе начался ремонт дороги «Беларусь» Москва – граница Республики Беларусь»-Петрецово-Саматы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии