Аку-Аку - ущелье духов

﻿﻿Аку-Аку – один из самых популярных маршрутов в Хибинских горах. Хотя расстояние небольшое (около 18 километров), по пути встречаются водопады и ручьи, а еще тропа пересекает горное озеро с необычным названием: Изумрудное.