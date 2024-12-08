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Аку-Аку - ущелье духов

﻿﻿Аку-Аку – один из самых популярных маршрутов в Хибинских горах. Хотя расстояние небольшое (около 18 километров), по пути встречаются водопады и ручьи, а еще тропа пересекает горное озеро с необычным названием: Изумрудное.

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