Аку-Аку - ущелье духов

Аку-Аку – один из самых популярных маршрутов в Хибинских горах. Хотя расстояние небольшое (около 18 километров), по пути встречаются водопады и ручьи, а еще тропа пересекает горное озеро с необычным названием: Изумрудное.
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