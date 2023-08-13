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Кубок Лады. «Куньлунь» сыграет с «Химиком», «Лада» против «Нефтехимика»

Еще одним участником стал действующий обладатель Кубка Петрова «Химик».  После двух туров «Куньлунь» досрочно выиграл турнир, одержав победы над «Ладой» и «Нефтехимиком».

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