«Газпром трансгаз Казань» в 2025 году планирует активный переход на электронные квитанции

С 1 января в квитанцию за услуги, оказанные Обществом «Газпром трансгаз Казань», в одном QR-коде будут объединены счета за газ и техническое обслуживание оборудования, что значительно упростит для абонента процедуру платежей.
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